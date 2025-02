Paolo Vanoli ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta: “Giocare a viso aperto sarebbe stato da presuntuosi”

Il Toro è riuscito a portarsi a casa un punto contro l’Atalanta in trasferta. Impresa non facile vista la strepitosa stagione che sta vivendo la squadra di Gasperini. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, arrivato grazie ad uno straordinario Milinkovic-Savic, Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN. “Sappiamo il valore dell’Atalanta. Venire qua e giocarla a viso aperto sarebbe stato da presuntuosi. Sapevamo che l’Atalanta fa soffrire diverse squadre, non solo noi. Nel coraggio poi abbiamo avuto fortuna”.

Vanoli: “Ci vuole un po’ più di coraggio”

Sulle difficoltà avute dalla squadra: “Siamo andati un po’ in confusione nel primo tempo, loro facevano più un 3-4-3 che un 3-4-1-2. Io avevo detto che se loro si fossero schierati in questo modo avremmo dovuto difenderci con il 5-4-1, abbiamo avuto un po’ di difficoltà con Pedersen braccetto, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con Walukiewicz, anche se Cuadrado ci ha dato un po’ di fastidio. Mi ha dato un po’ di fastidio come abbiamo fatto certe uscite: i risultati stanno arrivando, ci vuole un po’ più di coraggio”.

Su Milinkovic-Savic: “Dal primo giorno ho detto che ho la fortuna di allenare un grande portiere con grandi potenzialità. Secondo me può migliorare ancora tanto, ma credo che quest’anno sia cambiato nella mentalità”.

Sulle operazioni di mercato: “La società sul mercato ha lavorato bene, ha portato due giocatori che ci possono dare una grande mano (Elmas e Casadei, ndr). Casadei è un giocatore di prospettivo che ho avuto la fortuna di conoscere all’Inter, Elmas ha esperienza, ha vinto un campionato due anni fa con il Napoli, ma deve ritrovare la migliore condizione visto che ha giocato poco”.