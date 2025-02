Nikola Vlasic ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Atalanta e Torino per 1-1. Continua la sua crescita

Nikola Vlasic si è reso protagonista di un’ottima partita guadagnandosi anche il calcio di punizione che ha portato al gol del pareggio dei granata. Dopo la partita è stato intervistato e ha commentato in questo modo il pareggio contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto una battaglia contro i campioni d’Europa, è difficile affrontarli. Abbiamo fatto bene in difesa, dobbiamo fare meglio in attacco, affrontavamo una squadra molto forte”. Poi a parlato della situazione fisica della squadra e della sua: “Sì, mi sento benissimo da 45 giorni e posso giocare tutta la partita senza problemi, riesco a fare scatti anche all’80’. Questo è importante per aiutare la squadra. Dobbiamo fare di più perché abbiamo le qualità”. Al numero 10 è stato anche chiesto cosa sia cambiato nel Toro nell’ultimo mese: ”I giocatori spingono in allenamento, sappiamo di avere qualità. Io ho bisogno di tempo perché dopo l’infortunio non potevo fare subito il mio calcio. Ora mi sento veramente a mio agio”.

Secondo il croato il Toro ha svoltato e Vanja è tra i migliori in Europa

All’intervistato è stato anche chiesto se ormai, dopo 6 risultati utili consecutivi, si possa dire che il Toro abbia svoltato la stagione: “Sì, ma secondo me possiamo fare di più, ognuno di noi può fare meglio. Abbiamo visto che possiamo giocare contro i migliori, l’Atalanta è tra le squadre più forti d’Europa. Con sicurezza e coraggio possiamo affrontare tutti. Ora ci serve una vittoria, per noi contro il Genoa è come una finale”. Infine il croato ha anche commentato su Milinkovic-Savic, protagonista assoluto della partita, queste le parole del numero 10 sul compagno: “Penso sia non solo uno dei migliori portieri in Italia, ma uno dei migliori portieri in Europa e che abbia ampi margini di miglioramento”.