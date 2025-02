Le parole in conferenza stampa di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, in vista della sfida al Torino di Paolo Vanoli

Sabato c’è Torino-Genoa. In vista della partita, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossoblù Patrick Vieira. Ecco le sue parole: “Sarà una partita complicata e difficile. Ma noi siamo una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo avere concentrazione in campo ma ci aspettiamo una partita difficile, noi saremo pronti a fare la gara che dovremo fare. La partita giocata a Firenze dimostra che ci sono ancora cose da migliorare. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di fare più punti. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e la determinazione. Deve essere sempre alta, il nostro obiettivo è fare punti e restare in Serie A”. Poi ha parlato anche degli infortunati.

Sugli infortunati

“Bani è a posto e sta bene, si è allenato con la squadra e sarà a disposizione. Messias sta crescendo fisicamente, si sta allenando bene: sono contento di quello che sta facendo ed è un giocatore che ci può aiutare tantissimo. Badelj si è allenato bene. Onana sarà disponibile, ha firmato ed è arrivato. Lui ci sarà a Torino. Per quanto riguarda la disponibilità, non è ancora pronto per iniziare la partita. Cuenca si è allenato poco questa settimana, vediamo domani come sta. Per Otoa è ancora troppo presto. Credo si allenerà col gruppo la prossima settimana”.