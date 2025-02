Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato il pareggio per 1-1 nella sfida tra Atalanta e Torino

“Nel calcio è una questione di centimetri, la squadra ha dominato a lungo sotto tutti gli aspetti, ci è mancato lo spunto decisivo. Abbiamo fatto anche dei gol, uno con Bellanova che ci è stato tolto, un rigore significativo, poi ne abbiamo sbagliato un altro. Usciamo con rammarico ma la prestazione è encomiabile”, così Gasperini ha commentato la sfida contro il Torino. Su Maldini: “Siamo contati in difesa, oggi si è aggiunto Kolasinac, anche in attacco siamo sempre stati tirati, non è facile giocando tante partite, adesso avremo un giocatore in più e vedremo di capire le sue caratteristiche. Andato via Zaniolo numericamente siamo gli stessi”.

Gasperini contro l’arbitro (e i giornalisti)

“Hanno fatto bene tutti quelli che hanno giocato. Siamo in un momento di stress di partite. Questo risultato ci darà spinta, quando ti viene tolto qualcosa, dobbiamo capire chi è l’arbitro se quello in campo o quello al Var, penso che ormai dobbiamo focalizzarci su quello del Var, perché quello in campo non conta più niente, le decisioni vengono prese dal Var”. E quando da Dazn viene chiesto all’allenatore quale sia la decisione che non lo trova d’accordo, Gasperini se la prende col giornalista, alzando i toni: “Non fare il furbo, la stai guardando, cosa mi chiedi. E allora? Caschi dalle nuvole?”, si arrabbia Gasperini col giornalista di Dazn.

Gasperini su Scamacca

Su Scamacca. “Dopo un minuto ha avuto un problema al quadricipite, peccato perché da settimane fa ogni test, non mancava molto alla fine della partita, speriamo non sia qualcosa che lo possa fermare”. Su Kolasinac: “Non so se arriverà qualcuno per questo infortunio, il suo è un infortunio non lungo ma fermarsi anche 2 settimane vuol dire saltare 4-5 partite”.