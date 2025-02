Il difensore ha trovato il gol del pareggio nel primo tempo: è la prima rete con la maglia del Torino per il cileno

Uno dei protagonisti del match è stato Guillermo Maripan, con un gol e un’ottima prestazione anche dal punto di vista difensivo. Il cileno è stato poi intervistato ai microfoni di DAZN e così ha commentato il pari di Bergamo contro l’Atalanta: “E’ stata una partita molto complicata, abbiamo portato via un punto e siamo felici”. Il difensore centrale ha poi scherzato sui calci di rigore in allenamento contro Milinovic-Savic: “I rigori parati da Vanja in allenamento? Io gli faccio sempre gol”.