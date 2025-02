Milinkovic-Savic, grande protagonista della partita con un rigore parato, ha parlato dopo la gara ai microfoni di DAZN

MIlinkovic-Savic ha parato il calcio di rigore e, in generale, è stato decisivo con tutte le sue parate per far guadagnare un punto ai granata. In stagione ormai il serbo ha parato tre rigori su tre affrontati, di cui due contro l’Atalanta. Dopo questa grande partita il numero 32 ha parlato ai microfoni di DAZN. Subito la domanda sul fatto che abbia parato 3 calci di rigore su 3. Ecco le parole del portiere “Il segreto non te lo dico, se no non è più un segreto. Ho completamente cambiato il modo di parare i rigori, ho studiato. Non sono scaramantico per fortuna.” Poi è arrivata la domanda sul cosa sia cambiato nel Torino che ormai non perde da 6 partite. Ecco le sue parole: “Non è cambiato nulla, il modo di allenarci forse, ci siamo stretti un po’ fra di noi ma tutto lì”.

Milinkovic-Savic sugli insulti razzisti

Al portiere serbo poi è stato chiesto degli insulti dei tifosi e del lancio di oggetti: “Mi danno fastidio, nessun problema gli insulti, è una partita di calcio però gli insulti razzisti che mi dicono che sono uno zingaro e che sono un sacco di merda non va bene, io mi sono solo girato e li ho guardati. Però ste cose non possono esserci sui campi da calcio. E poi anche il lancio di oggetti, non è sport. I tifosi sono sempre dietro la loro squadra e non devono pensare ad insultare me”. Siparietto poi in conclusione con la domanda a Maripan sul se anche in allenamento Milinkovic-Savic pari tutti i rigori, al che il portiere ha risposto: “Non mi alleno più a pararli, è questo il segreto”.