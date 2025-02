Faticano gli attaccanti, sia Adams che Sanabria perdono il duello contro Hien. Lazaro prezioso: le pagelle di Atalanta-Torino

MILINKOVIC SAVIC 8: all’andata aveva parato il rigore a Pasalic, ora si è ripetuto su Retegui. Nel primo tempo era stato bravo anche a opporsi a una deviazione di Brescianini. Non ha colpe sul colpo di testa vincente di Djimsiti che ha permesso all’Atalanta di passare in vantaggio.

PEDERSEN 5,5: dal suo l’Atalanta riesce a passare in un paio di occasioni con troppa facilità. Timido anche in fase offensiva, lo si vede infatti poco nella metà campo avversaria. All’intervallo Vanoli lo richiama in panchina. (st 1′ WALUKIWICZ 6: dà maggiore solidità sulla fascia destra e con i suoi centimetri è prezioso in area quando l’Atalanta inizia a far spiovere cross).

MARIPAN 7,5: in fase difensiva è praticamente perfetto, si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto ma, soprattutto, ha il grande merito di realizzare il gol dell’1-1. Al momento del rigore per l’Atalanta va a innervosire Retegui prima della battuta: ha funzionato.

COCO 5: è in grande difficoltà questa sera. Si fa anticipare di testa da Djimsiti in occasione del gol del momentaneo 1-0 dell’Atalanta, poi rischia il fallo da rigore quando tocca un pallone di mano in area. Fortunatamente per l’arbitro il braccio era vicino al corpo.

SOSA 6: Bellanova ha un altro passo rispetto a lui ma il terzino croato riesce a contenerlo abbastanza bene tanto che, di fatto, l’ex calciatore del Torino gli va via solamente una volta. Prestazione sufficiente la sua.

RICCI 6: è costretto a una partita più che altro di sacrificio, occupandosi della fase difensiva più che di quella offensiva. Quando ha la palla tra i piedi non sbaglia però praticamente mai.

TAMEZE 6: il fallo da rigore su Retegui (un po’ generoso il fischio dell’arbitro a dir la verità) macchia la sua buona prestazione. Si è visto anche in fase offensiva con un paio di buone iniziative personali. (st 31′ GINEITIS: sv)

LAZARO 6,5: prezioso sia in fase offensiva che difensiva. Pennella la perfetta punizione per il colpo di testa vincente di Maripan poi, nell’ultima azione del primo tempo, è bravo ad anticipare Brescianini a pochi metri dalla linea di porta. Un intervento provvidenziale. (st 40′ MASINA: sv).

VLASIC 6,5: tutte le iniziative offensive del Torino passano dai suoi piedi, si procura anche il calcio di punizione da cui arriva il gol di Maripan. Conferma di essere in un ottimo momento di forma con un’altra buona prestazione.

KARAMOH 5,5: si accende solamente a tratti, come quando a fine primo tempo si ritaglia lo spazio per ansare alla conclusione. Troppo poco però meritare la sufficienza in pagella. (st 17′ NJIE 6: costretto a un finale di sacrificio, quando può di fa vedere in avanti e impegna anche Rui Patricio con una conclusione dal limite).

ADAMS 5: non ripete la prestazione fatta contro il Cagliari. Si vede poco ma va anche detto che di palloni in avanti ne riceve pochi. E quando viene servito deve fare i conti con la marcatura di Hien che gli rende ancora più complicata la serata. (st 17′ SANABRIA 5,5: non combina molto di più del compagno che sostituisce. Hien vince il duello anche con lui).

ALL. VANOLI 7: altra prestazione di grinta da parte del suo Torino che esce imbattuto anche dal campo dell’Atalanta. In attesa di avere a disposizione i rinforzi provenienti dal mercato, conferma lo stesso undici che aveva vinto contro il Cagliari e la mossa si rivela azzeccata.