Sintesi e commento / Sullo 0-0 annullato un gol all’ex Bellanova per un tocco di mano, poi le reti dei due difensori

Il Torino si presenta a Bergamo con la stessa formazione che una settimana fa aveva battuto 2-0 il Cagliari: Adams punta centrale, Lazaro, Vlasic e Karamoh alle sue spalle. L’Atalanta risponde con il suo consueteranno 3-4-1-2 con Retegui e De Katelaere in attacco. Ma i problemi per Gasperini sono nel reparto arretrato, nel riscaldamento si fa male anche Carnesecchi e in porta gioca Rui Patricio. L’Atalanta fa la partita ma il Torino si difende con ordine e non concede spazi.

Fino al 23′ non succede praticamente nulla, poi alla prima azione i padroni di casa segnano con il grande ex Bellanova ma, su segnalazione del Var, l’arbitro annulla per un tocco con il braccio del terzino nel momento in cui ha controllato il pallone. Al 30′ Gasperini è costretto alla prima sostituzione a causa di un problema muscolare di Kolasinac: al suo posto entra Toloi. Passano cinque minuti e l’Atalanta passa in vantaggio: angolo di Bellanova e colpo di testa vincente di Djimsiti che anticipa di testa Coco. La reazione del Torino non tarda però ad arrivare: al 40′ Vlasic si procura una punzone dai trenta metri, batte Lazaro che scodella in area dove trova il puntuale stacco di testa di Maripan per l’1-1. Al 43′ prova ad accendersi Karamoh che va alla conclusione dal limite ma non riesce a impensierire particolarmente Rui Patricio. Nel terzo e ultimo minuto di recupero l’Atalanta ha due occasioni importanti: nella prima Milinkovic-Savic è bravo a respingere la conclusione di Brescianini, nella seconda è invece Lazaro bravo ad anticipare sempre Brescianini che era pronto alla deviazione vincente sottomisura.