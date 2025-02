Atalanta-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il quarto anticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2024/2025 è Atalanta-Torino. La formazione nerazzurra è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Como (2-1 il finale) e dal pareggio in Champions League contro il Barcellona (2-2 al Camp Nou), i granata invece nell’ultimo turno hanno battuto 2-0 il Cagliari ma in generale stanno attraversando un buon momento di forma e hanno tutta l’intenzione di proseguire su questa strada. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Atalanta-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Atalanta-Torino: il prepartita

Ore 16.45 Le squadre sono arrivate al Gewiss e dopo la classica ricognizione i calciatori sono ora negli spogliatoi, in attesa di cominciare le operazioni di riscaldamento che precederanno la sfida delle 18.

Ore 16.00 Mancano ancora due ore all’inizio di Atalanta-Torino e al Gewiss Stadium di Bergamo si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. Vanoli non potrà ancora contare sul neoacquisto Elmas che, così come Casadei, tiferà per i nuovi compagni da casa. Non sono partiti per Bergamo neppure Vojvoda e Ilic, entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Qualche assenza anche nell’Atalanta tra cui quella dell’ultimo minuto di Zappacosta, fermatosi questa mattina a causa della febbre.

Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Cassa, Palestra, Obric. All.: Gasperini.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Dembélé, Linetty, Gineitis, Ciammaglichella, Yesin, Njie, Sanabria. All. Vanoli.

Dove vedere Atalanta-Torino in streaming e in TV

Anche Atalanta-Torino in diretta TV (e in diretta streaming), così come tutte le altre partite del campionato di Serie A, è possibile vederla su Dazn, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, Smart TV ma anche console dei videogiochi.

Atalanta-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00