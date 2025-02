Gli episodi da moviola della sfida del Gewiss Stadium tra l’Atalanta e il Torino: ecco quali sono stati e le decisioni prese

Piccinini di Forlì è il direttore di gara di Atalanta-Torino, al Var c’è invece Pezzuto, Avar è Di Paolo: queste le designazioni per la sfida del Gewiss Stadium. A seguire gli episodi da moviola della sfida tra le squadre di Gasperini e Vanoli.

Gli episodi da moviola

27′ Rigore per l’Atalanta. Sul cross di Pasalic per Retegui, Tameze va a tirare la maglia di Retegui sbilanciandolo.

10′ Tocco di mano di Coco su una conclusione dell’Atalanta: proteste degli orobici. Piccinini si consulta col Var e dopo una valutazione decide di far proseguire avendo considerato come il braccio di Coco fosse vicino al corpo

SECONDO TEMPO

23′ Va in gol Bellanova, che non festeggia per rispetto della sua ex squadra. C’è però un confronto di Piccinini con la sala Var per un presunto tocco col braccio. Dopo un paio di minuti di check il direttore di gara annulla la rete. Il tocco, effettivamente, risulta esserci.