Il terzino del Torino Pedersen ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Atalanta e Torino, parlando del percorso della squadra

Il terzino del Torino, Pedersen ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara in cui i granata affronteranno l’Atalanta. Il norvegese si è detto fiducioso nelle capacità della squadra, pur essendo cosciente delle difficoltà che si possono incontrare contro l’Atalanta. Queste le parole dell’ex gicoatore del Sassuolo: “La vittoria con il Cagliari ci ha dato delle energie in più. Vedo la squadra andare nella giusta direzione. Oggi sappiamo che avremo davanti una squadra tosta come l’Atalanta ma ci siamo preparati bene in settimana e riusciremo a fare una grande partita”.