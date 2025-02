Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Atalanta. Tra i molti temi ha parlato della leadership nello spogliatoio

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Atalanta a Bergamo. Come prima domanda ha parlato dell’Atalanta dal punto di vista tattico. Queste le sue parole: “Ma l’aggressività e l’uomo su uomo che ha l’Atalanta sono importanti. Dobbiamo essere bravi a giocare veloci, a fare le combinate e soprattutto giocare poco incontro e più in profondità. Sicuramente ho visto più partite, tra cui quella con il Napoli che ha fatto una partita ottima sia in fase di possesso che di non possesso. Forse è stata la gara più di riferimento quella. Il Como penso abbia caratteristiche diverse dalla nostra squadra anche se abbiamo cambiato sistema di gioco stiamo trovando le combinazioni offensive giuste che stiamo sviluppando in partita”.

Vanoli sulla leadership nello spogliatoio

Vanoli ha poi parlato della nuova leadership dello spogliatoio, che dopo l’infortunio di Zapata si era un po’ perso. Queste le sue parole a riguardo: “Sicuramente non solo la nostra squadra ma tanti esempi di squadre che hanno perso i loro punti di riferimento e hanno faticato a ritrovare la strada giusta. Questo è successo a noi, non pensavo che avremmo fatto così fatica e giustamente è compito del mister ritrovare leadership nuove, per noi è stato un percorso. Come ho detto più volte da un mese a questa parte vedo una mentalità diversa in questa squadra quindi abbiamo superato quel momento. Zapata sappiamo quanto sia importante per noi però oggi stiamo trovando un nuovo equilibrio”.