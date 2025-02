Paolo Vanoli ha deciso di confermare tutti gli 11 giocatori che sono riusciti a battere 2-0 il Cagliari nell’ultima giornata

Manca sempre di meno alla sfida tra Atalanta e Torino. La sfida sarà decisiva per entrambe le squadre anche se per raggiungere obiettivi completamente diversi. L’Atalanta festeggia il ritorno a disposizione di Scamacca. Paolo Vanoli invece ha deciso di riconfermare tutti gli 11 giocatori scesi in campo nella sfida contro il Cagliari, sfida vinta per 2-0 dai granata grazie ai 2 gol di Adams. Adams sarà quindi il riferimento centrale avanzato nel 4-2-3-1 del Toro stasera e il tecnico italiano si affida soprattutto a lui per cercare il gol. In difesa confermata l’ormai super efficiente coppia composta da Maripan e Coco.

Atalanta-Torino: ecco le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Cassa, Palestra, Obric. Allenatore: Gasperini.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Dembele, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Njie, Yesin. Allenatore: Vanoli.