Tutto su Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, vicinissimo al Torino. Il capitano viola quest’anno ha giocato poco

Cristiano Biraghi nasce il 1 settembre del 1992 a Cernusco sul Naviglio. Ha quindi 32 anni. Capitano della Fiorentina, è molto vicino al Torino. Si tratta di un terzino sinistro, di piede mancino. Ma può giocare anche come esterno sinistro a tutta fascia. Molto bravo a crossare e a battere punizioni. Ha dichiarato di ispirarsi, nelle punizioni, a quelle battute da Sinisa Mihajlovic. Biraghi ha iniziato a giocare a calcio nel Carugate per poi passare all’Atalanta. Dal 1 luglio del 2007 entra nelle giovanili dell’Inter. Prima di tornare nella Primavera dell’Inter, gioca anche in prestito nella Pro Sesto (sempre giovanili).

Una carriera quasi tutta italiana

Nella stagione 2010/2011 fa parte della Prima Squadra dell’Inter, ma raccoglie 0 presenze. Da lì in poi, per lui una carriera quasi tutta italiana. Juve Stabia (11 partite e 0 gol), Cittadella (33 partite e 0 gol), Catania (23 partite e 0 gol), Chievo (18 partite e 0 gol). Solo una stagione all’estero, al Granada, nel 2015/2016 con 32 partite e 0 gol. Poi nel 2016/2017 passa al Pescara dove gioca 35 partite e segna il suo primo gol. Dopo questa gavetta, il giocatore è migliorato molto. Dal 2017 al 2019 gioca alla Fiorentina con 70 partite e 2 gol. Una stagione all’Inter, con 26 presenze e 2 gol. Poi dal 2020 al 2025 gioca 142 partite e fa 10 gol con la Fiorentina. Da capitano, ha sfiorato una Coppa Italia e due Conference League nell’era Commisso. Vanta anche 16 presenze e 1 gol con la Nazionale Italiana.

Una stagione difficile

Quest’anno per lui le cose alla Viola sono cambiate. Ha giocato solo 8 partite in Serie A con 1 gol e 1 cartellino giallo. Prima con Vincenzo Italiano era al centro del progetto. Ma con Raffaele Palladino non è mai scoccata la scintilla, complici Gosens e Parisi che lo hanno scavalcato nelle gerarchie. Nelle ultime partite, a mercato aperto, non era nemmeno stato più convocato. Era in attesa del Bologna di Italiano, ma poi è arrivato il Torino.