L’attacante granata si è fatto male dopo un contrasto di gioco con Cuadrado, domani sarà sottoposto agli esami del caso

Alieu Njie ha subito un infortunio alla caviglia nel match di ieri contro l’Atalanta. L’attaccante nel recupero del match si è immolato in un contrasto con Cuadrado e ha accusato dolore alla caviglia, l’attaccante svedese domani sarà sottoposto agli esami del caso per valutare l’entità del’infortunio. Nel match di ieri contro l’Atalanta, Njie è subentrato al 64′ sul risultato di 1-1. In un incontro molto equilibrato, l’attaccante granata ha avuto poche occasioni per mettersi in evidenza. La partita, infatti, non ha richiesto particolarmente l’intervento dell’attaccante svedese, complice anche la situazione favorevole per il Torino, che ha continuato a gestire il match con tranquillità. Njie è stato chiamato a dare freschezza all’attacco, ma le opportunità per mostrare il suo talento sono state limitate.

La prestazione di Njie nella gara

L’unica vera occasione che Njie ha avuto durante il match è arrivata con una conclusione, che però è stata facilmente neutralizzata da Rui Patricio. La sua prestazione, dunque, non ha brillato come in altre occasioni, ma va considerato anche che la partita stava andando bene per il Torino, che ha difeso il pareggio senza forzare troppo. Sebbene non abbia inciso significativamente, l’attaccante ha comunque dato il suo contributo come risorsa in un momento cruciale della partita.

Una stagione di crescita per Njie

Nonostante il gol in campionato sia arrivato solo una volta finora, la stagione di Njie può essere considerata positiva. Con 16 presenze fino ad oggi, l’attaccante ha saputo farsi notare spesso come arma dalla panchina.. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche lo rendono un’opzione interessante in fase offensiva, e seppur non abbia segnato molto, la sua attitudine e disponibilità sono elementi cruciali per il gioco del Torino. Njie continua a crescere e a ritagliarsi uno spazio importante nel team granata.