Il portiere serbo ha salvato ancora una volta la propria squadra, parando l’ennesimo rigore di questo campionato

Meglio di così non poteva iniziare il mese di febbraio del Torino, che con il pareggio di Bergamo ha ottenuto il 6° risultato utile consecutivo. I granata si sono presentati al Gewiss Stadium con la giusta voglia e con l’obiettivo di far male a una big come l’Atalanta, e in parte ci sono riusciti. Hanno tenuto duro fino al gol del vantaggio dei ragazzi di Gasperini, e dopo averlo subito sono riusciti sin da subito a riprendere la partita. Nel secondo tempo, poi, hanno resistito alle avanzate dei nerazzurri, riuscendo a portare a casa un punto d’oro anche grazie a Milinkovic-Savic. Ancora una volta in questa stagione, infatti, il portiere serbo si è rivelato decisivo.

Nessuno come Vanja

Chiamatelo saracinesca. Ormai, quando viene fischiato un rigore contro, i tifosi del Torino neanche si preoccupano più. Quello di Retegui è infatti il terzo rigore parato da Vanja su altrettanti subiti, un dato che fin qui lo ha reso insuperabile. Nessuno come lui in Serie A, sia a livello di frequenza che percentile. Il secondo in classifica è infatti David De Gea, che ha parato due rigori entrambi contro il Milan, mentre l’unico altro estremo difensore al 100% di “salvataggi” è Maignan, con 1 su 1.

Una grande stagione

Prosegue così la grande stagione dell’ex Spal e Manchester United, certamente la migliore da quando difende i pali della porta granata. Mai come quest’anno, infatti, Milinkovic si sta dimostrando una sicurezza, oltre che anche un leader dentro e fuori dal campo. Il percorso di maturità è ora quasi del tutto completato, e il portiere in maglia 32 rappresenta davvero l’uomo in più per Vanoli: gran parte dei punti fin qui ottenuti sono merito delle sue super parate.