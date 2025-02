Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, toccando vari argomenti tra cui anche quello mercato

Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Sportmediaset raccontandosi e raccontando la stagione del Torino. Il centrocampista italiano ha anche parlato dell’emozione incredibile che prova nell’indossare la fascia di capitano del Torino. Il numero 28 poi ha anche parlato delle voci di mercato che lo riguardano. La prima domanda ha riguardato la stagione in corso, e queste sono state le considerazioni di Samuele Ricci: “Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto una fase un po’ calante dove abbiamo avuto delle difficoltà ma ora ci stiamo riprendendo”. La seconda domanda è arrivata su un possibile piazzamento in Europa per i granata al che il numero 28 ha risposto così: “Penso che la cosa migliore sia rimanere con i piedi per terra. Nei tre anni in cui sono stato qui ho capito che al tifoso del Toro interessa che la squadra dia il massimo, questa penso che sia la cosa più importante per loro”.

Ricci sulla fascia e sulle voci di mercato

Samuele Ricci ha poi parlato della grande emozione di indossare la fascia da capitano in una squadra come il Toro: “Un’emozione grande. La prima partita ho fatto un po’ fatica a realizzare di essere il capitano del Torino. Sento grandi responsabilità perchè sono tanti anni che sono qui e ho capito che cosa vuol dire essere un giocatore del Toro. Questo lo percepiamo sia quando siamo dentro lo stadio ma anche quando siamo fuori se andiamo a fare una passeggiata e ti ferma il tifoso si vede che ci tiene alla squadra e al Torino. Abbiamo tutti delle grandi responsabilità e dobbiamo fare tutti del nostro meglio per cercare di dare il massimo”. Il numero 28 ha poi concluso l’intervista parlando delle voci di mercato che lo riguardano: “So che nel calcio quando le cose vanno bene ci sono tante voci, mi era successo ad Empoli quando ero ancora più giovane. Quindi bisogna cercare di restare concentrati e non farsi distrarre dalle voci esterne”.