Vojvoda potrebbe rientrare dopo la partita contro il Genoa. Le condizioni di Ilic sono meno gravi ma sicuramente salterà l’Atalanta

A poco più di 24 ore dalla sfida contro l’Atalanta, Vanoli deve ancora fare i conti con le assenze di Ilic e Vojvoda. Per Ivan Ilic, l’infortunio che lo terrà fuori dalla partita contro l’Atalanta non è particolarmente grave, ma potrebbe avere conseguenze più ampie. Il centrocampista del Torino, che sta passando un brutto periodo in maglia granata, salterà certamente il match contro i bergamaschi, ma le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Tuttavia, la sua situazione è legata anche al mercato: ci sono stati contatti con lo Spartak Mosca, e quindi non è escluso che Ilic possa lasciare il Torino nelle prossime settimane. Questo infortunio potrebbe essere l’ennesima variabile nel suo futuro granata.

Vojvoda, l’assenza più lunga

Mergim Vojvoda è il grande assente in casa Torino per la sfida contro l’Atalanta, ma la sua situazione è più complessa. Il terzino ha subito un infortunio al polpaccio prima della partita contro la Fiorentina, che lo terrà fuori non solo per la trasferta contro i bergamaschi, ma anche per la sfida contro il Genoa della settimana prossima. Il recupero potrebbe richiedere più tempo del previsto, con la speranza di rivederlo in campo solo contro il Bologna. La sua presenza è fondamentale per la manovra della squadra, e la sua assenza obbligherà Mister Vanoli a cercare alternative sulla fascia.

Lookman, il colpo per l’Atalanta

L’Atalanta dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più cruciali, Ademola Lookman, che ha subito un infortunio al ginocchio. Il nigeriano dovrà stare fermo per almeno un mese, saltando non solo la partita contro il Torino, ma anche diverse sfide importanti. Lookman, con il suo dinamismo e fiuto per il gol, è un elemento imprescindibile per il gioco di Gasperini, e la sua assenza sarà difficile da colmare. L’allenatore dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alta l’efficacia offensiva, ma la mancanza di Lookman potrebbe pesare non poco sul rendimento della squadra, per l’Atalanta potrebbero saltare la partita anche Kolasinac, condizioni ancora non chiare per il difensore che è uscito nel match contro il Barcellona di mercoledì, e Scalvini, subentrato per sostituire Kolasinac ha rimediato un infortunio alla spalla e sarà da valutare se operarlo o no