In caso di addio del serbo, i granata andranno a caccia di un titolare per la porta: Caprile è uno dei profili seguiti

Caprile è uno dei nomi della lista del Torino per il futuro tra i pali. Con la posizione di Milinkovic-Savic ancora incerta e un possibile addio all’orizzonte (il serbo, dopo la stagione appena trascorsa, ha tanto mercato, anche in Inghilterra), la dirigenza granata valuta le alternative per la porta, e tra queste c’è anche il portiere di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Cagliari.

Classe 2001, Caprile ha disputato la stagione 2024-2025 in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Una cifra importante, che però riflette le potenzialità di un portiere che, nonostante tutto ha mostrato personalità e margini di crescita interessanti nel suo primo anno in Serie A. Proprio per questo la società granata sta seguendo da vicino la situazione, in attesa di capire se il Cagliari deciderà di esercitare il riscatto.

Battistini: “Tutto ancora da decidere”

A tal proposito è intervenuto l’agente del portiere veronese, Graziano Battistini, che ai microfoni di Sportitalia ha lasciato la porta aperta a ogni scenario: “Verrà riscattato? Domanda da fare al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Fino a ora c’era in ballo la stagione e quindi non ne abbiamo parlato. Vediamo”. Parole che confermano come il futuro del portiere sia ancora tutto da scrivere.

Caprile-Toro, pista aperta

Il Torino, dal canto suo, attende sviluppi. Se il Cagliari non dovesse procedere con il riscatto, i granata potrebbero avviare direttamente una trattativa con il Napoli, società che detiene il cartellino del giocatore. In caso contrario, sarà necessario interfacciarsi con il club sardo per valutare eventuali margini di manovra. Caprile resta dunque una pista concreta, ma subordinata a una catena di decisioni che si snoderà nei prossimi giorni.