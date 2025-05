Vanja Milinkovic-Savic piace in Premier League. Il Manchester United è l’ultimo top club ad aver mostrato interesse per il portiere

La Premier League segue con attenzione Vanja Milinkovic-Savic. Il forte portiere ha attirato l’interesse dei top club inglesi. Il Manchester United (ma non solo) ha inserito nella sua short-list l’estremo difensore serbo. La scelta dei Red Devils sarebbe la conseguenza alla deludente stagione dell’ex Inter Andre Onana. Il portiere camerunense non convince e così lo United potrebbe puntare su Milinkovic-Savic. A Manchester c’è concorrenza per il portiere del Torino. Anche il City di Guardiola monitora il profilo di Vanja come vice Ederson.

Il Chelsea corteggia Milinkovic-Savic

Tra i top club interessati a Vanja Milinkovic-Savic c’è anche il Chelsea. I Blues hanno messo gli occhi sul serbo su esplicita richiesta dell’allenatore del club Enzo Maresca. L’ex Leicester stima Milinkovic-Savic specie per l’abilità con la palla tra i piedi.

La clausola di 20 milioni valida fino al 31 luglio presente nel contratto del portiere favorirebbe l’addio del serbo. I granata sono consapevoli del reale valore di Vanja (superiore ai 20 milioni) e per questo lavorano al rinnovo per alzare o togliere definitivamente la clausola rescissoria. Le tempistiche saranno decisive. Se il club riuscirà a trovare un accordo in tempi brevi con il portiere, Milinkovic-Savic potrebbe vestire ancora la maglia del Torino. In caso contrario potrebbe essere addio tra le parti.

Le parole di Vagnati

L’addio di Milinkovic-Savic è un tema caldo al Torino. Nelle scorse settimane anche il direttore tecnico Davide Vagnati si era espresso sull’interessamento di alcuni club nei confronti del forte portiere serbo: “Gli interessamenti fanno piacere. Vanja è qui con noi da tanti anni, è cresciuto tantissimo”.

Viste le ottime stagioni di Milinkovic-Savic al Torino è comprensibile lo scenario dell’addio. Tuttavia, poter contare sul muro serbo darebbe maggiori certezze alla squadra per inseguire tutti insieme il sogno Europa.