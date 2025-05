Ha mercato in Italia e all’estero: ecco il profilo migliore che i granata cercano per sostituire il portiere

È già calciomercato. Nonostante manchino ancora tre partite al termine di questa stagione, l’attualità in casa Torino – che vede la squadra non avere chiari obiettivi arrivati a questo punto – permette di potersi proiettare alla prossima annata, almeno per quanto riguarda la dirigenza. In questo senso l’ideale sarebbe anticipare le concorrenti sul mercato, in modo da migliorare la rosa per poter finalmente puntare all’Europa e da sistemare gli errori compiuti nell’ultimo anno.

Non solo mercato in entrata però, perché negli ultimi giorni si sono fatte forti le voci di alcuni interessamenti dalla Premier League per Milinkovic-Savic: ma qual è la posizione del Torino? Deve essere un giovane da lanciare, anche alla prima esperienza nella massima serie, ma ovviamente peserà anche il fattore economico.

Torino a caccia di una scommessa

Insomma, più che affidarsi a un portiere esperto, un po’ come accaduto quando sono arrivati Sirigu o Hart, il Toro ha più l’intenzione di fare un’operazione “alla Milinkovic-Savic”. Questo significherebbe puntare una giovane scommessa – magari questa volta un italiano o qualcuno che abbia già esperienza in Serie A – con l’obiettivo di investire su di lui sperando che possa ripetere il percorso dell’ex Spal. Tutti discorsi troppo prematuri, ma come già detto il Toro deve cercare di anticipare la concorrenza, provando a non farsi trovare impreparato come accaduto ultimamente.

Milinkovic, il rendimento stagionale

Come sempre, e qui torniamo alla possibile cessione del portiere, tutto dipenderà da due fattori: l’offerta che viene messa sul tavolo e la volontà del calciatore. Per quanto riguarda la prima, l’ottima stagione del portiere serbo e le consuete spese dei club inglesi fanno immaginare a una cifra che possa soddisfare Cairo, mentre per il resto non ci sono stati al momento segnali da parte del numero 32 di voler andare via. Ovviamente il super rendimento di questo campionato, nettamente il migliore dei suoi in maglia granata, farà riflettere molto il presidente, a cui di certo spetterà la decisione finale.