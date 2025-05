Vanoli lo conosce bene dai tempi del Venezia e Vagnati lo segue da mesi: la retrocessione del Monza può agevolare l’operazione Carboni

Andrea Carboni torna nel mirino del Torino. Il difensore classe 2001, attualmente al Monza, è un profilo che Davide Vagnati sta seguendo con attenzione, e la recente retrocessione del club brianzolo potrebbe rappresentare un’occasione di mercato concreta per la dirigenza granata.

Non è un nome nuovo sul taccuino del direttore tecnico: il difensore sardo era stato già valutato la scorsa estate e resta un giocatore molto apprezzato da Paolo Vanoli, che lo ha allenato nella stagione 2021/2022 durante la sua esperienza al Venezia. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza, visto l’ottimo rapporto tra i due e la compatibilità tattica con il sistema di gioco del tecnico granata. Mancino, fisico, abituato a giocare in una difesa a tre, Carboni risponde perfettamente al profilo che il Toro cerca per rafforzare il reparto arretrato.

“Carboni? Ne parleremo con il Monza”

A confermare l’incertezza sul futuro del difensore è stato il suo agente, Vincenzo Pisacane, intervenuto a Ok Calciomercato: “Carboni? Ha dimostrato di essere un giocatore importante in Serie A, per il futuro ne parleremo con il Monza”, ha dichiarato. Una frase che apre più di uno spiraglio, soprattutto considerando che il club brianzolo, retrocesso in Serie B, potrebbe essere costretto a ridimensionare il proprio monte ingaggi e liberare alcuni dei giocatori più richiesti.

Una pista calda per l’estate del Torino

Il Torino, sempre attento alle opportunità che il mercato interno può offrire, potrebbe dunque tornare alla carica. La presenza di Vanoli in panchina è un fattore decisivo, ma anche la prospettiva di restare in Serie A in un progetto solido e ambizioso potrebbe convincere il difensore a dire sì. Con un contratto in scadenza nel 2026 e il futuro del Monza in fase di revisione, Carboni rappresenta una pista calda per l’estate granata, da monitorare nei prossimi giorni con crescente interesse.