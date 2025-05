La stagione di Karamoh potrebbe essere giunta al termine per un problema fisico: con il contratto in scadenza, il futuro sembra già scritto

Yann Karamoh rischia seriamente di aver già chiuso la sua stagione e, con essa, la sua esperienza al Torino. Lo ha confermato oggi Paolo Vanoli in conferenza stampa, annunciando che il giocatore soffre di pubalgia. Una diagnosi pesante, che solitamente implica tempi di recupero lunghi e difficilmente compatibili con il rush finale del campionato, ma che si spera per il calciatore che in questo caso potrebbe essere meno grave . A tre giornate dalla fine è comunque lecito pensare che il francese non tornerà più a disposizione.

Stagione finita, futuro incerto

Per Karamoh si tratta di un epilogo amaro in un campionato in cui le attese erano alte. Dopo un’annata passata tra alti e bassi ma con qualche lampo interessante, quest’anno avrebbe dovuto essere quello della consacrazione. Invece, nonostante una prima parte di stagione in cui ha trovato continuità di impiego e diverse presenze da titolare, l’esterno offensivo non è mai riuscito a incidere realmente. Zero gol segnati, pochi spunti degni di nota e una sensazione generale di incompiutezza che ha accompagnato molte delle sue prestazioni.

Karamoh, niente rinnovo e pubalgia: addio probabile

Il contratto di Karamoh è in scadenza e ad oggi non sono stati fatti passi concreti per un rinnovo. E, alla luce di quanto visto sul campo e della situazione fisica attuale, potrebbero risultare difficili ulteriori sviluppi. L’infortunio, unito a prestazioni sottotono, non ha aiutato il giocatore a convincere il club a puntare ancora su di lui. Il futuro dell’esterno granata, salvo sorprese, potrebbe essere quindi lontano da Torino.