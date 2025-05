La permanenza di Eljif Elmas al Torino è sempre più incerta. L’Ajax è interessato al trequartista macedone

Il riscatto di Eljif Elmas è già la telenovela estiva del calciomercato del Torino. Il futuro del trequartista macedone è più che mai incerto. Il numero 11 è arrivato in granata lo scorso inverno dal Lipsia. I tedeschi attendono novità dal Toro per la questione riscatto, la cui cifra è stata fissata a 17 milioni di euro. Da tempo la dirigenza granata temporeggia, indecisa se spendere o meno la somma stabilita a gennaio.

La situazione di stallo potrebbe presto risolversi. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Ajax è interessato a Elmas. Gli olandesi allenati da Francesco Farioli sono in lotta per il titolo dell’Eredivisie e, il prossimo anno, disputeranno le coppe europee. L’interesse dell’Ajax mette fretta al Toro, fin qui tentennante sulla questione riscatto.

Le parole di Vagnati

Lo scorso 11 maggio, a poche ore dalla sfida tra Torino e Inter, il direttore tecnico granata Davide Vagnati ha parlato di Eljif Elmas ai microfoni di DAZN. Vagnati ha provato a fare luce sul futuro del macedone, dichiarando che la permanenza dell’ex Napoli a Torino sarà una decisione congiunta tra società e giocatore. Il dt del Toro ha sottolineato l’importanza e la qualità del trequartista nel gioco di Paolo Vanoli, lasciando però dubbi sul riscatto del giocatore.

Vagnati ha dichiarato: ““Elmas? Non dipende solo dal Torino. In primis il calciatore, che è importante e ha dimostrato da quando è arrivato grande voglia di crescere. Il Toro farà i passi che deve fare per cercare di trattenere un giocatore che per noi è molto importante”.

Torino, i numeri di Elmas

Eljif Elmas ha iniziato la sua avventura a Torino in maniera superlativa. Le prestazioni del macedone con la maglia granata sono state da 10 in pagella, con 4 gol nelle prime 7 gare. Poi, il declino. Dopo la rete contro l’Hellas Verona dello scorso 6 aprile, Elmas non ha più segnato né fornito assist. Nel match contro il Venezia l’ex Napoli si è procurato il rigore poi trasformato da Vlasic. Tuttavia, il rendimento del numero 11 è calato.

Prestazioni opache a parte, Elmas è uno dei giocatori più importanti del Toro di Vanoli. Quando si è dimostrato in forma, il macedone ha trascinato i granata con i suoi gol. L’obiettivo del Torino è l’Europa e per inseguire il sogno servono giocatori di qualità. La squadra va costruita d’estate e il primo mattone da posare per una formazione solida sarà proprio il riscatto di Eljif Elmas.