A 3 giornate dalla fine, il Torino conta 40 reti subite in campionato. La difesa dei granata si è sgretolata e non convince più

“L’attacco vince le partite, la difesa i campionati” è una frase che divide gli addetti ai lavori e i tifosi. Ciò che è certo è che una difesa solida dà maggiori garanzie all’intera squadra. Per larghi tratti della stagione 2024/2025, la retroguardia del Toro si è dimostrata affidabile. La difesa a 3 ha convinto meno del modulo a 4, con la coppia Coco-Maripan a preservare la porta di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere ha evitato il peggio in più occasioni. Il serbo ha parato 4 rigori, salvando la sua squadra.

Con il passare delle giornate, però, la difesa del Torino si è lentamente sgretolata. Nelle ultime 10 partite di campionato, i granata hanno subito 9 gol. Restringendo il cerchio aumenta la preoccupazione. Nelle scorse 5 giornate, Coco e compagni hanno incassato 5 reti. Milinkovic-Savic ha inseguito il proprio record di clean sheets con la maglia granata, un obiettivo sfumato per i tanti palloni raccolti in fondo alla sua porta negli ultimi tempi. La rete segnata dal Venezia nella scorsa giornata di campionato è la dimostrazione della fragilità della retroguardia granata. Una difesa immobile e Vanja non molto reattivo hanno permesso ai veneti di segnare il gol che è valso un punto preziosissimo all’Olimpico Grande Torino per la corsa salvezza di Oristanio e compagni.

Toro, poche partite senza gol subiti

A 3 giornate dalla fine del campionato, il Torino di Paolo Vanoli ha incassato 40 gol. I granata hanno la nona migliore difesa della Serie A. Un risultato non negativo. Tuttavia, il Toro ha dimostrato poca costanza nel reparto arretrato.

In sole 2 occasioni i granata hanno concluso almeno 2 partite consecutive con la rete inviolata. I periodi risalgono a settembre, tra il 15 e il 20, nei match contro il Venezia (0-1) e il Lecce (0-0). Il secondo momento positivo della difesa è stato caratterizzato nuovamente da un pareggio e una vittoria: 0-0 contro il Genoa il 7 dicembre e 0-1 a Empoli il 13 dello stesso mese.

L’assenza di Buongiorno pesa

Il Torino di Paolo Vanoli non è riuscito a ribadire gli ottimi numeri difensivi della scorsa stagione. Nella Serie A 2023/2024, i granata hanno incassato 36 reti. Vanja e compagni sono stati la quarta miglior difesa della stagione.

La presenza di Alessandro Buongiorno è stato un fattore determinante. L’ex capitano è un ottimo guardiano della difesa e i numeri della stagione in corso del Toro e del Napoli lo dimostrano. Gli azzurri vantano la migliore difesa d’Europa, con appena 25 gol subiti in 35 partite di campionato.