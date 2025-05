Il Toro torna al Filadelfia per preparare la sfida contro l’Inter. Da valutare le condizioni di Samuele Ricci e Nikola Vlasic

Il Torino riprende gli allenamenti in vista della prossima sfida contro l’Inter. Archiviato il pareggio contro il Venezia, i granata preparano il prossimo match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi alla ricerca di punti per il decimo posto.

Paolo Vanoli deve fare i conti con alcune possibili assenze. Samuele Ricci soffre ancora per alcuni problemi al ginocchio. Le condizioni del centrocampista sono da valutare. Il numero 28 granata ha saltato la sfida contro il Napoli e il match contro il Venezia per la tendinopatia rotulea che lo tiene fermo ai box.

Torino, si valutano le condizioni di Vlasic

Samuele Ricci potrebbe non essere l’unico assente sul campo del Filadelfia. Lo staff del Torino valuta le condizioni di Nikola Vlasic. Nel match contro il Venezia, il trequartista serbo è caduta appoggiando in maniera scomposta la mano.

Vlasic è rimasto a terra alcuni minuti per il forte dolore al polso. Dopo essere stato medicato, il numero 10 ha proseguito la partita, realizzando anche il rigore dell’1-1 conquistato da Elmas. La botta alla mano è stata forte, per questo motivo il primo allenamento post Venezia di Vlasic è ancora in dubbio.

Gli ultimi impegni granata

Il Toro si prepara alle ultime 3 sfide della stagione. Il prossimo 11 maggio la formazione di Vanoli affronterà l’Inter allo stadio Grande Torino. Sette giorni dopo, i granata torneranno in campo per la sfida contro il Lecce di Marco Giampaolo. I giallorossi sono agguerriti, vista la bagarre in fondo alla classifica per centrare l’obiettivo salvezza.

Infine, il Toro concluderà la sua stagione contro la Roma. Nella sfida casalinga, i granata proveranno a terminare nel migliore dei modi il loro campionato. La Roma di Claudio Ranieri è in corsa per un posto in Champions League e lotterà fino all’ultima giornata per tornare nella massima competizione europea.