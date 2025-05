Il Toro vuole concludere la stagione almeno al decimo posto. I big non convincono, spazio ai giovani talento come Dembelè e Perciun

Al Torino, il futuro è ora. I granata sono reduci da una stagione deludente. I pronostici di inizio campionato non sono stati rispettati e la formazione di Vanoli ambisce a concludere l’anno al decimo posto. Una medaglietta che non soddisfa giocatori, proprietà e, soprattutto, i tifosi. Il popolo granata ha più volte dimostrato la sua insofferenza davanti ai risultati deludenti della squadra.

A 3 giornate dalla fine del campionato, il Toro occupa l’undicesimo posto in classifica. Con 44 punti in 35 gare, Vlasic e compagni sono stati recentemente superati dal neopromosso Como. I lombardi, a quota 45 punti, hanno sorpassato i granata grazie al successo sul Parma e il deludente pareggio del Torino contro il Venezia. I big della formazione di Vanoli non convincono. Lo scorso match di campionato del Toro è stato complicato. Dopo un primo tempo horror i granata hanno trovato almeno la rete del pari con il rigore di Vlasic. Nella seconda frazione, la scossa è arrivata dai cambi. L’impatto maggiore lo hanno avuto Ali Dembelè e Sergiu Perciun, i giovani talenti del Filadelfia.

I giovani per la rinascita del Toro

Il Torino è con le spalle al muro. Il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati sono stati duramente contestati durante le commemorazioni dello scorso 4 maggio. La dirigenza è a un bivio: o abbandona le redini del Toro o inizia a lavorare in maniera seria e costante. Le scelte prese dai vertici granata non hanno dato alcun frutto.

Tanti acquisti, poca sostanza. Nomi come Casadei, Coco e Walukiewicz sono stati un abbaglio. I 3 nuovi arrivati hanno messo in mostra alcune buone prestazioni ma, nel complesso, non hanno convinto. La reazione da Toro che tutti si aspettano è più volte arrivata dalla gioventù granata. In testa al gruppo Dembelè e Perciun. L’ex Venezia e il talento della Primavera hanno rubato la scena e colmato le lacune dei “titolarissimi”. Vanoli crede nei giovani e l’ha più volte dimostrato. L’allenatore ha aggregato alla prima squadra altri talenti delle giovanili come Marco Dalla Vecchia e Alessio Cacciamani. Visti i risultati, a Torino è bene investire sui giovani granata.

I numeri dei due talenti granata

Ali Dembelè ricorderà a lungo la stagione 2024/2025. Il terzino francese ha segnato il suo primo gol con la maglia del Toro in Serie A. La rete è arrivata nella vittoria granata contro l’Udinese per 2-0. Paolo Vanoli conosceva già il classe 2004 visto che Dembelè è stato tra i protagonisti della promozione del Venezia in Serie A nel 2024. In totale, con la maglia del Toro il francese ha ottenuto 14 presenze, a cui si aggiungono i 37 gettoni con la Primavera granata.

Uno dei frutti più dolci della Primavera del Toro è Sergiu Perciun. Classe 2006, il trequartista moldavo ha conquistato la fiducia di Vanoli che lo ha inserito a partita in corso. Perciun ha dato al Torino la spinta che è mancata dai titolari. Il numero 83 è stato convocato in prima squadra contro Empoli, Juventus, Udinese, Napoli e Venezia, scendendo in campo contro i friulani e nello scorso match di campionato contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Dembelè e Perciun hanno svoltato la partita del Toro contro il Venezia, mettendo i tifosi e la società davanti a una verità: è giunto il momento di dare spazio ai giovani granata.