Tutti i motivi che hanno portato i tifosi granata a contestare Davide Vagnati a Superga: dai tanti mercati falliti alle sue dichiarazioni

Come ogni anno, il 4 maggio granata è stato un successo. Per la marcia, che ha unito i tifosi di tutta Italia; per le commemorazioni e per l’affetto riservato ai membri della rosa. Non a tutti però, perché se da un lato Cairo si è assentato per evitare qualsiasi problematica ambientale, dall’altro al suo posto è stato “preso di mira” Davide Vagnati, sicuramente tra i più contestati al colle. Ma quali sono i motivi della contestazione nei suoi confronti? Dai flop sul mercato alle dichiarazioni che spesso hanno sminuito il club, i fan non gli perdonano molte cose.

I flop sul mercato

Motivo principe è ovviamente l’operato sul mercato nel corso delle varie sessioni. Arrivato nel 2020, il direttore tecnico è andato incontro più ad abbagli che a grandi intuizioni. Sono tantissimi i flop che possono essere ricordati: da Gojak – a cui è stata data anche la maglia numero 10 – a Kabic, passando per Haveri, Bayeye, Warming e Seck e altri ancora. Senza considerare gli acquisti di quest’ultima stagione che non stanno affatto convincendo, come Coco o Pedersen (presi rispettivamente dopo le partenze di giocatori come Buongiorno e Bellanova). Non solo acquisti però, perché insieme al presidente Cairo, Vagnati si è spesso reso protagonista anche di cessioni di tanti big, spesso anche svalutati.

La “Spallizzazione” della società

Avendo nominato Seck, il pensiero non può non andare sul rapporto fin troppo stretto con la Spal, sua ex squadra. Negli anni Vagnati ha contribuito a una vera e propria “Spallizzazione” del Torino su più livelli (dalla prima squadra al settore giovanile), portando con sé da Ferrara dirigenti e giocatori che poi, però, non hanno reso per nulla bene. Lato dirigenziale alcuni esempi sono Cottafava, il dottor Minafra e tanti altri ancora, mentre se si parla di giocatori oltre al già citato Seck vengono in mente anche Horvath o Kryeziu. Tutta gente che non è per nulla riuscita a incidere.

Le dichiarazioni controverse

Dulcis in fundo, ad alimentare il complicato rapporto tra i tifosi e Vagnati ci hanno pensato anche le sue non eccelse capacità davanti alle telecamere e ai microfoni. Sono tanti gli episodi che lo hanno visto andare in difficoltà durante le interviste: le false promesse di mantenimento in rosa di giocatori venduti poco tempo dopo (come Bellanova), i paragoni errati tra calciatori e le ultimissime dichiarazioni che lo hanno visto sminuire il Torino su Adams (“L’ho preso dicendogli che uno step in Italia può fargli bene per poi eventualmente ritornare nei grandi palcoscenici europei, o in Italia ma nei club importanti”) e su Milinkovic-Ricci (“Le voci di mercato su di loro fanno piacere”). Quella tra il dt e il tifo granata è da sempre una storia con tanti bassi e pochissimi alti, e anche a Superga si è avuta la dimostrazione: difficile che qualcosa cambierà nell’immediato futuro.