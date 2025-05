Non solo Vagnati: Pupi Pulici al Filadelfia ha incontrato anche mister Paolo Vanoli, con il quale ha scambiato qualche battuta

Un bel risveglio, come detto, per il Torino, che questa mattina al Filadelfia ha ricevuto in visita Pupi Pulici. Il leggendario ex attaccante è stato accolto in particolar modo da tutto lo staff granata, su tutti Davide Vagnati e mister Paolo Vanoli. Proprio con l’allenatore – come si vede nel video pubblicato sui profili del club – si è unito con un grande abbraccio, prima di scambiare qualche battuta. Tra i virgolettati si può per esempio comprendere come Puliciclone abbia dichiarato: “Quando indossavo quella maglia mi venivano i brividi“. Emozione evidente negli occhi di Vanoli, che più volte nel corso della stagione ha dimostrato interesse e soprattutto rispetto nei confronti della storia del club.