Grande entusiasmo dei tifosi a Superga per Perr Schuurs: il difensore olandese vuole rientrare in campo il prima possibile

Un altro 4 maggio è passato, ma quello di quest’anno è stato forse tra i più emozionanti di tutti. La marcia, il percorso tutti insieme, i ricordi condivisi e l’unità tra i tifosi, forse la cosa migliore mostrata oltre le commemorazioni. Emozionante e anche particolarmente inedito, vista la totale assenza del presidente Urbano Cairo. I restanti membri del club c’erano invece tutti, e chi più chi meno sono stati accolti con entusiasmo a Superga. A ricevere maggior affetto, al di là di mister Paolo Vanoli, sono stati però Duvan Zapata e Perr Schuurs. I due mancano molto ai tifosi, che non vedono l’ora di rivederli in campo; questo vale soprattutto per l’olandese, che in questa stagione non ha avuto la possibilità di rientrare dopo il bruttissimo infortunio e si sta già preparando per il prossimo anno.

Manca sempre meno

Dopo tante tabelle di marcia stilate, un paio di operazioni e un lunghissimo percorso di recupero, manca finalmente sempre meno al ritorno in campo di Perr Schuurs. Il difensore ex Ajax, fermo dall’ottobre del 2023, intravede la luce in fondo al tunnel e sta iniziando a prepararsi per essere al meglio in vista dell’inizio della prossima stagione. Nessuna fretta ovviamente, anche perché adesso ci sono davanti due mesi pieni per poter riprendere gradualmente ad allenarsi. Non sarà ovviamente facile tornare ai livelli del passato dopo esser stato fermo per un anno e mezzo, e in questo senso la parola d’ordine è calma: Schuurs potrà sì essere considerato un vero e proprio nuovo acquisto, ma allo stesso tempo ha bisogno di tutto fuorché essere riempito di pressioni. Il 25enne, come è giusto che sia, necessiterà di tempo per tornare al meglio.