25.000 tifosi in strada: numeri incredibili nel 2025. Lo scollamento tra il popolo granata e la società è sempre più evidente

Il popolo granata c’è. È vivo, forte ma è soprattutto stanco di vedere un Torino così diverso da quello che gli è stato propinato negli ultimi decenni. È stufo di una squadra mediocre che si barcamena nelle posizioni di metà classifica, di una società senza particolari ambizioni, di vedere quei pochi giocatori veramente forti essere puntualmente ceduti. C’erano oltre 20.000 persone in strada, 25.000 in alcuni tratti della marcia (in particolare quando è sfilata da Piazza Castello alla Gran Madre) a gridare la propria rabbia contro Urbano Cairo e la propria voglia di vedere un Toro diverso.

Marengo avevo detto: “Questa marcia lascerà il segno”

Numeri incredibili. Nel 2025, nel mondo dei social riuscire a riunire così tante persone in una manifestazione fisica e non virtuale non è affatto semplice. “Questa marcia lascerà il segno“, aveva detto l’avvocato Marengo un’ora prima che il corteo partisse, quando di fronte al Bar Norman molti tifosi stavano ancora arrivando ed era difficile fare una stima delle presenze. Probabilmente aveva ragione: chi c’era questa marcia la ricorderà a lungo, caio non c’era ha potuto rendersi conto della sua reale portata dalle foto e i video che girano in rete.

Messaggio arrivato anche a Cairo

Foto e video che anche Cairo avrà visto dopo la toccata e fuga in solitaria a Superga e dopo aver disertato la commemorazione al Cimitero Monumentale. Forse ripeterà ancora che la maggior parte dei tifosi granata è dalla sua parte, come fatto anche negli scorsi mesi (ma è difficile pensare che possa crederci veramente), ma la realtà è diversa, è quella che ha sfilato dal Bar Norman a Sassi al grido di: “Urbano Cairo devi vendere, vattene, vattene”.