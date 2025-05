All’indomani dalla marcia che ha riscontrato tanto successo, l’avvocato Marengo ha pubblicato un messaggio sui propri social

Quello di quest’anno è stato un 4 maggio diverso da tutti gli altri, in particolar modo per due motivi: l’assenza di Cairo e la marcia indetta dai tifosi che ha riscontrato un grandissimo successo. Sono stati più di 25.000 i tifosi a prenderne parte, che sono partiti da via Pietro Micca e si sono recati presso il colle di Superga. Tra i promotori anche l’avvocato Pierluigi Marengo, ex presidente granata, il quale all’indomani del corteo ha ripercorso la giornata descrivendone in maniera scrupolosa le emozioni.

Il messaggio dell’avvocato Marengo

“Ieri il MONDO GRANATA si è compattato in una fiumana tale che, giunti in via Po, il corteo si è allungato a tal punto da presentare la testa in piazza Vittorio con la coda ancora in piazza Castello. Una fiumana granata lunga 1 chilometro e cento metri, composta da oltre 25 mila tifosi. Un corteo da me e dai gruppi organizzati di Maratona e Primavera voluto a tutti i costi e per cui chiesi (ottenendole) le necessarie autorizzazioni da Comune e Questura.

Un corteo che ha colorato l’intero centro di Torino e le sponde del Po. Un corteo in cui è confluito l’intero e variegato Mondo Granata: dal tifo organizzato della Maratona a quello della Primavera, dai più di 80 Toro Club a tanti tifosi singoli, dai volontari del Museo ai vecchi Ultras e Girls, dalle innumerevoli famiglie ai molti nonni con nipoti…

Un evento che ha certificato l’assoluta unione e la resiliente vitalità dei tifosi granata, felici di marciare per 5,9 chilometri urlando la loro rabbia verso chi da vent’anni tiene prigioniero il Toro e, al tempo stesso, il loro immutato amore verso i nostri colori.

Le parole sull’assenza di Cairo

L’avvocato si è anche soffermato sull’assenza di Cairo, che non ha presenziato né la commemorazione al Monumentale né gli altri eventi a Superga. A proposito di questo ha scritto: “Un presidente che è scappato da tutto e da tutti, dimenticandosi la rituale Cerimonia del Cimitero, l’annunciata inaugurazione del Robaldo e rendendo penosa la deposizione dei fiori della società davanti alla Lapide“.