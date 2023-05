Paolo Pulici, ex attaccante del Torino e miglior marcatore in assoluto del club granata, è arrivato a Superga per celebrare i Caduti

Lo storico attaccante del Toro Paolo Pulici ha fatto visita alla Basilica di Superga per commemorare il Grande Torino. L’ex attaccante granata ha poi rilasciato alcune dichiarazioni: “Cosa ci vorrebbe per migliorare questo Torino? Non lo so, potrei dire delle sciocchezze. I giocatori devono metterci l’anima e giocare per la maglia. Per me è bello essere riconosciuto come un giocatore del Toro, non come Pulici. Questa squadra era Nazionale, tanto di cappello a loro. Il Grande Torino non può essere dimenticato, deve essere ricordato in tutta Italia. Ricordo che quando finivo l’allenamento e mi dicevano che avrei giocato con Valentino Mazzola il mio cuore andava alle stelle. Essere ricordato come loro è un grande orgoglio”.