Come ogni anno il tributo non ha colore: squadre, ex calciatori, addetti ai lavori, autorità: tutti il 4 maggio ricordano il Grande Torino

Una giornata storica. Oggi, 4 maggio, si commemorano i Caduti di Superga. Una squadra formidabile, quella del Grande Torino, che l’intero mondo del calcio italiano tra squadre, giocatori ed ex celebra ogni anno, nel giorno della Tragedia.

Gli omaggi del mondo Torino

In primis la società stessa ha voluto dedicare un tweet al Grande Torino, pubblicando in mattinata una foto degli Invincibili con annessa didascalia che recita “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede”. Al post su Twitter i granata hanno accompagnato anche un’immagine pubblicata su Instagram, repostata anche dal vicecapitano Alessandro Buongiorno, da Vojvoda e da Gemello. Non solo giocatori della prima squadra, perché anche Ciammaglichella e Passador, rispettivamente centrocampista e portiere della Primavera granata, hanno voluto esprimere il proprio ricordo repostando il post pubblicato dal club. Negli ultimi minuti si è aggiunto anche Davide Vagnati, che nelle sue storie ha condiviso due foto: la prima raffigura la Mole Antonelliana con lo stemma granata, la seconda una foto di squadra del Grande Torino.

Dalla Juventus al Milan, l’omaggio delle squadre di A

La Lega Serie A, tramite i propri profili social, ha dedicato un post al Grande Torino, scrivendo: “74 anni fa, il 4 maggio, il Grande Torino ci lasciava a Superga. Rimane indelebile il ricordo degli Invincibili che hanno scritto la storia del calcio”.

74 anni fa, il 4 maggio, il #GrandeTorino ci lasciava a Superga.

Rimane indelebile il ricordo degli Invincibili che hanno scritto la storia del calcio. pic.twitter.com/8l6kKyG0mf — Lega Serie A (@SerieA) May 4, 2023

Alla commemorazione si sono unite anche alcune squadre di Serie A, mostratesi vicine al club granata. In primis la Juventus, che ha postato un tweet con la didascalia “Il 4 maggio 1949, 74 anni fa, nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Juventus Football Club si unisce al ricordo”.

Il 4 maggio 1949, 74 anni fa, nella tragedia di Superga se ne andava il #GrandeTorino. Juventus Football Club si unisce al ricordo. — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

A seguire anche il Milan, che ha aggiunto: “Rendiamo omaggio a chi ha fatto la storia del calcio”.

Honouring the memory of the ‘Grande Torino’ ❤️



Rendiamo omaggio a chi ha fatto la storia del calcio ❤️

#SempreMilan pic.twitter.com/OuRaYoHRMS — AC Milan (@acmilan) May 4, 2023

Poi anche la Fiorentina. La squadra toscana, sempre attraverso un tweet, ha scritto: “4 maggio 1949 – 4 maggio 2023. Solo il fato li vinse”.

4 maggio 1949 – 4 maggio 2023



Solo il fato li vinse. pic.twitter.com/RUXEsHd6Kg — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 4, 2023

Le commemorazioni degli ex Toro

Diversi post di cordoglio sono arrivati anche da ex giocatori del Toro, a cui il granata è rimasto nel Toro. Innanzitutto Rolando Bianchi, che tramite una Instagram stories, ha pubblicato una foto degli Invincibili, aggiungendo: “10 anni dall’ultima volta, ma l’emozione non svanisce mai…FVCG…4.05, appuntamento con la storia!”. Oltre a lui anche Daniele Baselli; il centrocampista, ora in forza al Como, ha repostato l’immagine pubblicata dal profilo Instagram del club granata, aggiungendo le emoji della preghiera e del cuore. Anche il suo compagno di squadra Parigini ha repostato la foto, arricchita da un cuore. Dopodiché anche Sergiu Suciu ha pubblicato una storia ritraente il post del club granata, così come Semioli, che ha pubblicato una foto di Superga aggiungendo: “Onore a voi”, con un cuore accanto. A questa lista di ex si è aggiunto Gleison Bremer, che nelle sue storie ha pubblicato una foto di squadra del Grande Torino.

Il cordoglio del Benfica

Ai tanti messaggi arrivati dal mondo del calcio italiano, è da aggiungere anche quello del Benfica. I lusitani, infatti, sono stati l’ultima squadra ad aver affrontato il Grande Torino il 3 maggio 1949. Da quel momento è stato stretto un grande rapporto tra i due club, con i portoghesi che hanno onorato la memoria dei “fratelli” granata pubblicando un video in cui sono raffigurate le vittime della tragedia.