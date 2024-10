Il direttore sportivo del Torino ha parlato ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter Torino

Davide Vagnati, direttore tecnico granata, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Inter e Torino. Queste le sue parole: “Dobbiamo pensare di fare una partita seria, perchè contro un avversario di questo tipo devi essere sul pezzo in tutte le fasi ed avere quel furore agonistico che, ne abbiamo parlato questa settimana, non deve mancare. Mi auguro che faremo una partita importante. (Giocare il proprio calcio sempre) Questo è fondamentale anche per il messaggio che dai agli altri della consapevolezza che hai, della personalità di non aver paura, quindi soprattutto in uno stadio di questo genere la personalità è molto importante, determinante perchè chi ha paura non può giocare a calcio, quindi dobbiamo andare avanti con questa consapevolezza seguire i dettami del mister e dello staff. Che Adams ha fatto anche tanta Premier League, non solo seconda divisione, io penso che sia un giocatore straordinario, un giocatore per cui abbiamo lavorato tanto per portarlo qui a Torino, perchè sono veramente convinto che abbia delle qualità per giocare anche nei grandi club, qua in Italia e all’estero”.