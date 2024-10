Le parole dell’attaccante scozzese, Che Adams, titolare a San Siro poco prima della difficile sfida contro l’Inter

Pochi minuti prima della sfida tra Inter e Torino Che Adams, titolare dei granata insieme a Duvan Zapata, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Noi attaccanti dobbiamo lavorare di reparto e aiutare la squadra in fase difensiva”. Ha anche poi parlato del feeling con Zapata: “Mi trovo molto bene con Zapata che è uno dei grandi attaccanti della Serie A, non c’è nessun segreto riguardo al nostro feeling”. Adams ha infine poi parlato del suo ottimo inizio di stagione: “Sto andando bene, sono molto contento del mio rendimento ma l’obiettivo stasera è quello di riuscire a portare a casa un buon risultato per la squadra”