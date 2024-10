Le ultime da San Siro: oltre alla difesa cambi anche a centrocampo, Gineitis al posto di Ilic insieme a Ricci e Linetty

Serata di cambiamenti per il Torino di Vanoli che cambia due difensori su tre e rinuncia a Ivan Ilic, giocatore molto importante in questo inizio di stagione per i granata. In difesa fuori Vojvoda e dentro Walukiewicz e anche Masina per Maripan con Coco che giocherà probabilmente a sinistra per lasciare il ruolo di centrale proprio all’ex Monaco. A centrocampo Vanoli lascia Ilic in panchina e si affida al giovane Gineitis, vince poi Linetty il posto da titolare insieme a Ricci. Confermata davanti la coppia Adams-Zapata. Torna la formazione titolare dell’Inter dopo il turnover in Champions. Davanti Lautaro e Thuram. In difesa giocherà Bissek al posto di Pavard. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. A disp. Martinez, Di Gennaro, Palacios, De Vrij, Dumfries, Pavard, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Ricci, Linetty, Gineitis, Pedersen; Adams, Zapata. A disp. Donnarumma, Paleari, Vojvoda, Masina, Sosa, Dembelè, Tameze, Ilici, Vlasic, Sanabria, Karamoh. All. Godinho.