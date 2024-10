I convocati di Simone Inzaghi e Paolo Vanoli in vista di Inter-Torino, gara in programma sabato 5 ottobre alle ore 20:45

In Serie A si gioca la 7^ giornata di campionato. Torino che gioca contro l’Inter, in trasferta allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Appuntamento a sabato 5 ottobre alle ore 20:45. Granata a 11 punti dopo le prime 6, esattamente come i nerazzurri. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Inzaghi

Ecco i giocatori convocati da Simone Inzaghi:

I convocati di Vanoli

Sono 22 i calciatori convocati da Paolo Vanoli. Non ci sono sorprese nell’elenco, gli assenti sono Schuurs, Savva, Njie e Ciammaglichella.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz

Centrocampisti: Dembelé, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Karamoh, Sanabria, Zapata

