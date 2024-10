Durante la conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter Vanoli ha parlato anche della possibilità di giocare con la difesa a 4

Dopo un ottimo inizio di stagione i granata guidati da mister Vanoli si trovano nella parte alta della classifica con 11 punti nelle prime 6 partite. Nonostante questa partenza a razzo rimane qualche problema in casa granata sul modulo da usare. Infatti si sta facendo strada l’ipotesi di iniziare a giocare con la difesa a 4. Lo stesso Paolo Vanoli, parlando in conferenza stampa, ha definito la difesa a 4 come una possibilità ma non come una necessità. In effetti giocare con la difesa a 3 ha permesso sia in questo avvio di stagione che nelle precedenti con Juric di spingere molto sugli esterni, soprattutto quando c’era un velocista come Bellanova sulla fascia destra.

Cosa cambia con la difesa a 4

Con una difesa a 4 invece gli esterni avrebbero chiaramente compiti più difensivi ma questo consentirebbe probabilmente una maggiore libertà di spingersi in avanti ai centrocampisti. Il tecnico granata già lo scorso anno a Venezia aveva più volte cambiato la formazione provando la difesa a 4 ma comunque restando spesso fedele ai suoi ideali e al suo 3-5-2. Un altro motivo che porta a ipotizzare un modulo diverso è la mancanza di centrali di riserva. Infatti con Schuurs ancora fuori i granata si trovano a dover utilizzare costantemente Vojvoda come braccetto di destra.

I pro e i contro della difesa a 4

I giocatori per il cambio di modulo il Toro li ha, per esempio Maripan arrivato in estate dal Monaco era abitutato a giocare come uno dei due centrali in una formazione a 4, allo stesso modo Walukiewicz e infine Pedersen arrivato per sostituire Bellanova sia al Sassuolo che al Feyenoord giocava come terzino destro e non come esterno di centrocampo. E anche Borsa Sosa finora si è fatto apprezzare più per l’interpretazione della fase difensiva che di quella offensiva. Un altro motivo per passare alla difesa a 4 è sicuramente il fatto che in estate non è stato acquistato nessun mancino tra i difensori e l’unico braccetto naturale di sinistra è Masina. Le alternative al numero 5 sono tutti giocatori che possono essere adattati a quel ruolo.