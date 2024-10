La probabile formazione di Inzaghi in vista di Inter-Torino, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A

Con alle spalle i successi su Udinese e Stella Rossa, l’Inter ritorna ad affrontare un impegno casalingo di Serie A in occasione del match della settima giornata con il Torino. Simone Inzaghi, in settimana, ha sfruttato l’ampiezza della sua rosa per fare un po’ di turnover e in vista del match con i granata tornerà a schierare la formazione titolare. L’Inter, come i granata e i rivali cittadini del Milan, ha finora raccolto 11 punti e vincere permetterebbe ai nerazzurri di tenere il passo di Napoli e Juventus, che attualmente si trovano davanti.

Il 3-5-2 di Inzaghi

Per il match con il Torino, Simone Inzaghi schiererà i suoi con il consueto 3-5-2. Ci sarà Sommer a difesa dei pali e, davanti a lui, il terzetto difensivo Pavard–Acerbi–Bastoni. Sugli esterni è ballottaggio a destra tra Dumfries e Darmian, con l’ex della partita attualmente favorito, mentre a sinistra torna sulla sua corsia Dimarco, reduce da un turno di riposo con la Stella Rossa. A centrocampo toccherà al trio Frattesi–Calhanoglu–Mkhitaryan, con l’armeno avanti nel duello interno con Aslllani. Davanti torna la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Thuram.

La probabile formazione dell’Inter

Ecco il possibile undici che Simone Inzaghi schiererà contro i granata di Vanoli:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. A disp. Martine Jo., Di Gennaro, Palacios T., De Vrij, Dumfries, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barella, Buchanan T.