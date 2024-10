Dopo la sconfitta contro la Lazio Paolo Vanoli vuol tornare a fare punti nella complessa trasferta di Milano ma gli infortuni non aiutano

Vanoli vuol cercare di ricominciare a fare punti contro l’Inter ma gli infortuni di sicuro non lo aiutano, infatti oltre a Schuurs e Savva non ci sarà nemmeno Njie che era entrato molto bene contro l’Empoli in Coppa Italia. Come se non bastasse Vlasic ha avuto la febbre in settimana e questo pregiudicherà sicuramente la sua presenza almeno dal primo minuto: il croato quindi difficilmente sarà titolare. Sorride invece il tecnico granata per quanto riguarda la porta perché tra i pali torna Milinkovic-Savic che aveva saltato la sfida casalinga contro la Lazio, venendo sostituito da Paleari, per infortunio. Pochi dubbi quindi in porta dove l’estremo difensore serbo sarà titolare. Probabilmente potrebbe cambiare qualcosa in difesa, infatti dopo il brutto errore di Vojvoda che ha permesso alla Lazio di segnare Vanoli probabilmente gli preferirà il polacco Walukiewicz nel ruolo di braccetto di destra con l’inamovibile Coco come centrale dei tre e infine Masina come braccetto di sinistra. Con Maripan e Vojvoda pronti a subentrare in caso di necessità.

Ballottaggi a centrocampo, sicurezze in attacco

A centrocampo Vlasic, con ogni probabilità, non partirà dal primo minuto perchè in settimana non è stato al meglio (ha avuto la febbre). Tre posti disponibili quindi e quattro sono coloro che dovranno spartirseli. Se Ilic e Ricci sono sicuri di essere titolari il ballottaggio sarà tra Linetty e Tameze. Il numero 8 in ogni caso giocherà sul centro sinistra, mentre la posizione di Ricci dipende molto dal ballottaggio tra il numero 77 e il 61: infatti se dovesse giocare il polacco il numero 28 si posizionerebbe sulla destra mentre se fosse Tameze a vincere il ballottaggio, il centrocampista azzurro giocherebbe come play Dubbi anche sulle fasce perché, sebbene sia certa la presenza di Lazaro, Pedersen e Sosa si sfidano per l’ultimo posto rimanente. In base al risultato di questo ballottaggio oltretutto Lazaro giocherà a sinistra (in caso lo vinca Pedersen) o a destra (in caso lo vinca Sosa). Attualmente è leggermente in vantaggio l’ex Sassuolo viste le buone prestazioni quantomeno in fase offensiva. In attacco è praticamente certa la coppia Adams-Zapata. In panchina pronti a subentrare ci saranno Sanabria e Karamoh.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Vanoli per la sfida contro l’Inter

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Pedersen; Adams, Zapata. A disp. Donnarumma, Paleari, Vojvoda, Maripan, Sosa, Dembelè, Tameze, Gineitis, Vlasic, Sanabria, Karamoh. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Njie, Savva, Ciammaglichella, Ilkhan