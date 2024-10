La conferenza stampa di Vanoli alla vigilia di Inter-Torino: ecco le parole dell’allenatore (che non sarà in panchina perché squalificato)

Conferenza stampa di presentazione di Inter-Torino: Vanoli presenta la sfida che vedrà il Toro a San Siro domani alle 20.45 nel posticipo del sabato. “Quella di domani è una sfida importante sotto tanti punti di vista, arrivismo da un periodo non positivo e questa è la possibilità per far vedere che possiamo far vedere qualcosa di importante. Sapevo che un periodo così poteva arrivare, è ora anche bello capire come poterne uscire con la squadra. Alla squadra ho detto di credere sempre in quello che facciamo, i momenti negativi fanno parte del gioco, soprattutto in una squadra come la nostra che ha cambiato tanto, è cambiato allenatore. Bisogna essere però equilibrati. Ai ragazzi ho detto di giocare con coraggio e personalità”.

Avete già sfiorato il colpaccio a San Siro con il Milan, ci riproverete con l’Inter?

“Quando cresci di mentalità hai sempre voglia di provare a fare qualcosa, a volte ti riesce o no. E’ un percorso di alti e bassi fino a quando non trovi l’equilibrio giusto”.

Come utilizzerai Vlasic?

“Vlasic ieri aveva la febbre, l’abbiamo recuperato solo oggi. Devo essere bravo io a metterlo in un contesto dove può esprimere le sue qualità. Chi ha i giocatori capaci di altre l’uomo e le qualità diventa fondamentale, lui è un giocatore che può fare benissimo la mezzala, si sa sacrificare per la squadra, ha un’intensità quando fa le cose da grande giocatore. Ci vuole però la pazienza di aspettarlo visto che è stato fuori tre mesi. Dovrò essere bravo a capire quando farlo partire da titolare. Contro la Lazio l’azione del primo gol è passata dai suoi piedi.

“Su 49 occasioni promettenti per le squadre avversarie, 16 sono avvenute su transizioni offensiva. Io ho visto City-Inter, l’inter nei primi minuti poteva tre gol ma il City non è che ha cambiato la sua idea di gioco”.

Adams ha detto che giocare dal primo minuto o entrare è uguale, come lo gestisce?

“Adams si vuole mettere a disposizione della squadra è questo è bellissimo, da quando è qua ha sempre messo le proprie caratteristiche davanti alla squadra. E’ quello che pretendo da tutti gli attaccanti, come ha fatto Ché ma anche Sanabria. La scelta degli attaccanti dipende dallo stato di forma e da altro”.

C’è una spiegazione omogenea per i tanti gol incassati?

“Quando si prendono gol si analizzano. Devo capire dove c’è tanto da lavorare e gli episodi, il secondo gol del Verona è stato, per esempio, un incidente di Masina, anche se l’attenzione nei minuti finali va migliorata. Mi hanno dato più fastidio i gol presi con la Lazio, perché quando abbiamo fatto la transizione difensiva, tanti sono rientrati piano. Dobbiamo percepire di più il pericolo e difendere la nostra area. Su questo abbiamo lavorato. Dobbiamo migliorare i meccanismi di scalata in difesa, rispetto all’anno scorso che si andava uomo su uomo. Penso che contro la Lazio abbiamo difeso male sulle transizioni”.

Pensa di passare alla difesa a quattro?

“E’ giusto che un allenatore abbia dei credo, io ce li ho e vado dritto per la mia squadra. Ma è giusto anche capire le caratteristiche dei giocatori per farli esprimere al meglio. So benissimo che abbiamo acquistato due giocatori di personalità come Coco e Maripan che hanno giocato poco in una difesa a tre, quindi anche su questo dobbiamo riflettere. Nella vita c’è sempre la possibilità di cambiare”.