L’allenatore del Torino si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la prima sconfitta dei suoi in campionato

L’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato così a Dazn al termine del match tra Torino e Lazio vinto dai biancocelesti 2-3: “Bisogna partire dal secondo tempo, dalla voglia di determinare. Il primo tempo ero molto arrabbiato, dobbiamo lavorarci. Dobbiamo essere quelli del secondo tempo. Nel primo eravamo lenti, a trovare la profondità. Quando siamo liberi di testa siamo un’altra squadra”.

Difficoltà nel primo tempo in costruzione?

“Lo sapevamo. Dobbiamo fare un giro palla in più. Avere pazienza di trovare di più le mezzali. Quando non trovi le punte anche le mezzali devono creare spazi. Bisogna avere più personalità nel trovare buchi. Sbaglio su sbaglio poi perdi autostima. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma eravamo troppo sbilanciati”.

Sul cambio di modulo?

“Sono andato con le tre punte, perché mi mancava più profondità. Col doppio play palleggiato un po’ meglio. Dobbiamo continuare per la nostra strada, alzare la testa e continuare a lavorare”.

Serve qualcosa di diverso dal punto di vista tattico?

“Tutto dipende dall’atteggiamento. Quando avevamo mente libera all’inizio l’abbiamo fatto. Ora subiamo troppo l’errore, la non tranquillità di trovare la giocata. Dobbiamo essere più sereni e sbagliare meno tecnicamente”.

La conferenza stampa

La conferenza di Vanoli continua in sala stampa.

Al netto della qualità della Lazio, sui gol ci sono stati degli errori tecnici

“Mi dà fastidio questo infatti, il primo tempo ci è successo anche con l’Empoli, male sulle seconde palle e anche sulla non pazienza di far girare palla e arrivare alle punte. Quando non vengono bene le cose a questa squadra si abbassa l’autostima, dobbiamo crescere in questo senso. Dobbiamo avere coraggio di continuare a giocarla, mi dà fastidio quando uno si nasconde. Abbiamo dimostrato di saperlo fare, serve intensità in quello che si fa”.

Sull’assetto tattico?

“Adams e Pedersen sono entrati bene, pure Vlasic. Non si può fare un campionato in 11, oggi chi è entrato l’ha dimostrato. Il cambio di sistema è stato anche per la mancata pazienza di cui dicevo, ho provato anche a mettere come quinto Njie per avere spunti in più, bene anche lui. A volte quando si recupera uno svantaggio si esce dalla partita perché si vuole far di più. Sul 2-1 serviva un reset, invece perdiamo ancora la posizione in campo”.

L’assetto difensivo è ancora alla ricerca di quello?

“Sì, e lo sapevo, sono sempre stato cosciente di questo. Abbiamo preso gol evitabili, come l’ultimo per esempio. Bisogna crescere”.

Da cosa dipende questa mancanza di pazienza?

“Bisogna avere personalità, abbiamo fatto fatica a trovare i quinti, quella sarebbe stata la chiave, con Pedersen è andata meglio, ma se sei lento a trovare i quinti è normale che ti chiudano”.

Sulla sua espulsione?

“Questa è una battaglia che faccio con gli arbitri, quando incito la mia squadra, io incito solo loro, ho solo detto al Quarto Uomo che Guendouzi andava ammonito. L’arbitro ti sbatte il cartellino in faccia, gli chiedi il perché e ti mostra il rosso, vero è che l’allenatore debba migliorare, lo sto facendo e l’ho detto anche a Rocchi, il calcio però delle volte è bello anche con le discussioni”.

Milinkovic-Savic come sta? Come giudica la prova di Paleari?

“Contro l’Empoli ha avuto un trauma al ginocchio, Paleari ha fatto un’ottima partita, eravamo tranquilli e infatti ha fatto bene”.