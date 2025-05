Ivan Ilic ha deluso le aspettative contro il Venezia. Tornato titolare per i problemi fisici di Linetty, il serbo non ha convinto

Ivan Ilic è lo specchio della stagione del Torino. Il serbo, tornato titolare contro il Venezia a seguito di un problema fisico di Linetty, non ha convinto. Svogliato, spesso impreciso, il numero 8 è stato tra i peggiori in campo nel primo tempo e non ha migliorato la sua prestazione nella ripresa.

Una vera e propria occasione sprecata per Ilic, reduce da una stagione complicata. A febbraio il centrocampista serbo era a un passo dall’approdo allo Spartak Mosca. Quando ormai tra i russi e l’ex Hellas Verona era ormai tutto fatto la trattativa è saltata. Così, Ilic è tornato al Filadelfia ed è finito ai margini del progetto granata.

La chance mancata

Il futuro di Ivan Ilic potrebbe essere lontano da Torino. Appena 3 mesi fa, il 24enne aveva dato l’addio al Toro, salvo tornare indietro per i problemi con lo Spartak Mosca. Dalla sua partenza e successivo ritorno, il numero 8 ha giocato poco. Ilic ha sprecato le chance che Paolo Vanoli gli ha concesso. Contro il Venezia è arrivata l’ennesima prestazione da 5 in pagella.

Nel primo tempo, Ilic è stato tra i peggiori in campo. Una corsa blanda, più di un controllo di palla sbagliato e passaggi a metà strada tra il compagno e l’avversario. Il Toro aveva bisogno di convincere davanti ai propri tifosi, Ilic aveva la chance di riscattare una stagione complicata. Nessuno dei due obiettivi è stato raggiunto.

I numeri di Ilic con il Torino

Ivan Ilic proverà a dimenticare in fretta la stagione 2024/2025. Il centrocampista granata ha faticato in campo e fuori. Il serbo ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno martoriato il suo campionato. L’infiammazione del tendine del bicipite della coscia, un infortunio al ginocchio, diversi problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori ben 7 partite, l’influenza e un altro problema fisico. Un calvario per il classe 2001, in pessima condizione fisica per larghi tratti della stagione.

Ilic è al suo terzo anno in granata. Arrivato nella stagione 2022/23 dopo 3 anni a Verona, il serbo aveva iniziato bene la sua avventura al Toro. Tra problemi fisici, uno scarso minutaggio e il breve viaggio in Russia nello scorso calciomercato invernale, Ilic è finito ai margini del progetto. Tra le poche sicurezze si fa largo una certezza: la fine del matrimonio tra il giocatore e il Torino è uno scenario sempre più concreto.