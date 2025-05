Dopo le due gare di fila saltate, il centrocampista vuole esserci contro l’Inter: Vanoli spera di averlo a disposizione

Messi alle spalle la partita contro il Venezia e le commemorazioni del 4 maggio, il Toro si proietta al finale di stagione. Mancano infatti ancora tre sfide tutt’altro che da sottovalutare, e il rush finale parte dalla sfida contro l’Inter in programma domenica pomeriggio. Una gara che vedrà certamente i nerazzurri stanchi dopo le fatiche europee, e che Vanoli vuole vincere per provare a riprendersi il 10° posto. Il tecnico apporterà certamente qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo lo scorso venerdì e che ha piuttosto deluso, e di sicuro l’obiettivo principale è quello di recuperare Ricci. I dati con lui assente, infatti, sono preoccupanti.

No Ricci, no win

Solo 4 le partite saltate dal centrocampista ex Empoli in questa stagione, e in nessuna di queste il Torino ha mai vinto. Prima di venerdì scorso erano addirittura arrivate tre sconfitte su tre, mentre il pareggio contro il Venezia ha un po’ migliorato questo dato – anche se non troppo. Il discorso è però chiaro: questa squadra è un po’ troppo Ricci-dipendente, e lo si è visto. Ilic, Gineitis, Tameze e Linetty: Vanoli ha provato tutti al fianco di Casadei quando è mancato il numero 28, ma i risultati sono sempre stati negativi. Non c’è infatti nessuno all’interno della rosa capace di sostituirlo dal punto di vista qualitativo, e ovviamente la differenza poi si nota.

Corsa contro il tempo

Sarà dunque corsa contro il tempo per avere l’attuale capitano a disposizione per la sfida contro l’Inter. Il 23enne ha infatti lavorato a parte nella giornata di martedì, e ha ancora quattro allenamenti per poter rientrare in gruppo. La speranza, ovviamente, è che il centrocampista possa farcela anche per partire titolare.