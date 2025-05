A due gare in casa prima della fine della stagione i tifosi granata sono pronti a sostenere la squadra accorrendo in gran numero allo stadio

Per Torino-Inter si va verso il tutto esaurito. A quattro giorni dalla partita rimangono già pochi biglietti disponibili da poter acquistare per sostenere la squadra granata direttamente allo stadio dalla curva primavera e dalla tribuna, mentre la curva Maratona è già sold out.

Si prospetta una partita carica di emozioni e i tifosi granata accorreranno in gran numero. Per questa partita, tutti titolari di una tessera Cuore Granata potranno acquistare fino a 4 biglietti a prezzo agevolato. I biglietti per la Curva Primavera potranno essere acquistati solamente dai detentori della tessera cuore granata, e sarà per tento vietato l’accesso a questo settore a tutti i tifosi dell’Inter.

Il biglietto si può acquistare online sul sito ufficiale, usando la carta di credito o Satispay e scegliendo i migliori posti guardando la mappa dello stadio. La card Cuore Granata si può ottenere online a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner di Torino FC.

Curva Maratona, i tifosi del Torino