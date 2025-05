Arrivato a Superga da capitano, il colombiano è tornato davanti ai tifosi dopo l’ultima volta in campo contro l’Inter

Il 4 maggio Zapata è tornato a contatto con i suoi tifosi dopo quell’infortunio doloroso subito contro l’Inter, per leggere i nomi dei Caduti di Superga e come tutti i capitani granata che hanno avuto questo onore, Zapata è parso emozionato, dimostrando il suo stretto attaccamento alla maglia granata e l’avvicinamento a tutti i tifosi. L’ultima volta che il colombiano è stato visto e acclamato dal popolo granata è stata proprio nella gara del girone di andata contro l’Inter, quando il Torino stava mostrando un ottimo periodo di forma.

L’infortunio

Il 5 ottobre del 2024 Duvan Zapata, che allora era il capitano del Torino, ha subito un grave infortunio dopo un contrasto con Chalanoglu nella sfida valida per la 7a giornata di campionato, che gli ha provocato la lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. L’infortunio è arrivato quando il Torino si trovava in un’ottima condizione, avendo già conquistato 11 punti fino a quel momento del campionato. Dopo 6 mesi dall’infortunio, Zapata, poche settimane fa, è tornato al Filadelfia per proseguire il suo percorso di riabilitazione e di recupero per poter tornare finalmente sul terreno di gioco ed aiutare la squadra direttamente in campo.

Le difficoltà dalla sua assenza

Sebbene non giochi da ottobre, il colombiano rimane il 4° miglior marcatore della squadra con ben 3 reti realizzate, dalla sua assenza il Torino ha attraversato un momento difficile, dovendosi totalmente reinventare dopo aver trovato un assetto ideale che nelle prime partite della stagione gli aveva permesso di essere ai vertici della classifica. Il mancato arrivo di un suo sostituto nella sessione di mercato invernale ha limitato notevolmente le ambizioni della squadra, che nonostante le difficoltà dovute alla poca profondità della rosa è riuscita a cambiare assetto e a guadagnare più punti rispetto alla prima metà della stagione.