Dopo una stagione da protagonista, l’attaccante scozzese ha attirato l’attenzione della Premier. Ma per ora non si muove

Con una prima stagione in Serie A sopra le aspettative, fatta di gol pesanti, spirito di sacrificio e una crescente intesa con il gioco italiano, Adams ha attirato le attenzioni di diversi club inglesi. Secondo quanto riportato dal portale britannico Football Insider, alcune società di Premier League, in particolar modo il Birmingham (neopromosso nella prima serie britannica) starebbero valutando di presentare un’offerta concreta al Torino già in estate.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate, Ché Adams si è rivelato uno dei migliori affari del Toro degli ultimi anni. L’attaccante scozzese, preso dal club granata dopo la scadenza del contratto con il Southampton, si è rapidamente imposto come il punto di riferimento offensivo della squadra di Vanoli, diventando anche il capocannoniere stagionale.

L’Inghilterra chiama

Eppure, nonostante l’interesse crescente da Oltremanica, il futuro dell’attaccante sembra ancora tinto di granata. L’attaccante ha più volte espresso soddisfazione per l’adattamento in Serie A e per il progetto tecnico del club. Anche il Torino, dal canto suo, non ha alcuna fretta di cedere uno dei suoi elementi chiave, soprattutto in un reparto offensivo che ha mostrato continuità proprio grazie alla presenza del numero 18 scozzese.

Da parametro zero a uomo mercato

Il prossimo mercato dirà se le sirene inglesi diventeranno proposte concrete. Ma per ora, Adams resta il simbolo di un’operazione riuscita: un affare a zero che oggi vale oro. E per il Toro, trattenere un attaccante così può essere il primo passo per costruire un attacco ancora più ambizioso.