Ché Adams con il suo gol al 39′ ha sbloccato Torino-Udinese, l’attaccante scozzese ha poi commentato la vittoria

A sbloccare Torino-Udinese è stato, al 39′, Ché Adams. L’attaccante scozzese al termine della partita ha così commentato la vittoria ai microfoni di Sky. Dieci i gol come Denis Law: “I tre punti sono la cosa più importante. – ha detto – , sono felice di aver raggiunto quota 10 gol con questa squadra”. Sulla partita: “Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dobbiamo essere focalizzati giornata dopo giornata, dobbiamo avere l’ambizione di crescere. Zapata è un giocatore fondamentale per noi, mi è mancata giocare insieme a lui, ma la squadra ha fatto il massimo per sopperire a questa assenza”.