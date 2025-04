Al termine di Torino-Udinese 2-0, Vanja Milinkovic-Savic ha così commentato la vittoria ottenuta dalla squadra granata

Uno dei protagonisti della vittoria del Torino contro l’Udinese Vanja Milinkovic-Savic, che nel secondo tempo è stato autore di alcune buone parate. Il portiere ha così commentato la partita ai microfoni di Sky. “Le parate? Ognuno deve fare il suo lavoro, il mio è fare le parate. L’ambizione c’è sempre, dobbiamo essere sempre attenti, dare il massimo ogni partita, anche se abbiamo perso qualche punto per strada”. Ad aggiudicarsi il premio come migliore in campo è stato Adams: “Me lo ha rubato – ha detto sorridendo – vediamo la prossima”.